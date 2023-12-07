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لبنان
لهذه الأسباب ألزم القرار 1701 لبنان بمنطقة خالية من السلاح دون إسرائيل
Lebanon 24
07-12-2023
|
22:50
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كتبت كلوديت سركيس في " النهار":في توقيت دقيق طلبت اسرائيل انسحاب "حزب الله" من الحدود الى ما وراء الليطاني، في محاولة لإعادة إحياء تطبيق القرار 1701. ولأن الحرب كانت بين اسرائيل ولاعب من خارج اطار الدولة ولم تكن بين دولة ودولة، صدر القرار 1701 بهذه الصيغة، يقول العميد المتقاعد الياس حنا لـ"النهار"، ويضيف: "لا يمكنه ان يفرض على اسرائيل انشاء منطقة عازلة لانه في المطلق ووفق النظام الدولي هي دولة معترف بها في المجتمع الدولي ونظامه، وكذلك شرعة الامم المتحدة، باعتبار ان اسرائيل تملك حق السيادة على ارضها، وضمن مفهوم هذه السيادة ان يفرض الجيش سلطته على اراضيها بعكس الوضع اللبناني، لذا لا يمكن فرض منطقة معزولة من السلاح على اراضي دولة ذات سيادة". ويشير حنا الى ان القرار 1701 "يتعامل مع دولتين ولا يتعامل مع حزب. هو لحظ انسحاب جميع المسلحين من البقعة اللبنانية الفاصلة عند الحدود ونشر الجيش وقوات الطوارىء الدولية فيها. ولم ينفّذ هذا القرار ولا يزال حزب الله موجودا في تلك المنطقة، واسرائيل الدولة العدوة، لم تحترمه ايضا. واستطرادا فإن القرار الدولي تناول منطقة لبنانية على الحدود فحسب، منزوعة السلاح، لأن القانون الدولي يعتبر اسرائيل ذات سيادة ولا يمكن ان يفرض عليها التراجع عن اراضٍ تدخل ضمن هذه السيادة. كما ان الاعتراف الاساسي في النظام الدولي يكون بين دولة ودولة وليس مع تنظيم خارجها
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كحزب الله او حماس. لذا نصّ متن القرار على ارسال قوات طوارئ دولية الى الجنوب، على ان تنشر الدولة اللبنانية الجيش في منطقة محددة فاصلة تمتد من الحدود حتى نهر الليطاني"
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