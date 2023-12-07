التفاوض حول جبهة الجنوب انطلق... هل الحرب قبل التسوية؟

كتب محمد علوش في" الديار": تؤكد مصادر متابعة، إن فكرة إبعاد حزب الله نحو شمال الليطاني تكاد تكون فكرة غير قابلة للتطبيق، لذلك هناك في الغرب مَن اقترح أن يكتفي حزب الله بإبعاد قوة الرضوان عن الحدود، ولو أن حزب الله يستبعد هذا الخيار بشكل كامل. وبحسب المصادر، يبدو أن الجبهة اللبنانية ستكون ضمن تسوية أكبر من مسألة القرار الدولي، وربما تكون فرصة مثالية لحزب الله لأن يفرض تسوية شاملة تتعلق بالوضع اللبناني المعلّق منذ العام 2019، تاريخ بدء الانهيار الاقتصادي. الأكيد في هذه الفترة أن التصعيد على جبهة الجنوب سيستمر، حيث تلفت المصادر الى أن المعارك هذا الأسبوع هي الأقوى منذ بداية الحرب على غزة، وكلما ارتفعت وتيرة البحث بالحلول الممكنة، ارتفعت وتيرة التصعيد العسكري، على أمل الا تصل المفاوضات الى مرحلة تحتاج فيها الى "حرب" لكي تستمر، وبالتالي فكل الاحتمالات مفتوحة، حيث لا تزال مطالب طرفي التفاوض عالية السقف، ولا يمكن أن تتحقق.

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