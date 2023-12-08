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لبنان

استشهاد جريح في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في مجدل زون

Lebanon 24
08-12-2023 | 01:12
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط شهيد بعد أن أغارت طائرة للعدوّ الإسرائيليّ، بالأمس، على أحد المنازل عند أطراف بلدة مجدل زون الجنوبيّة.
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