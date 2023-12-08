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لبنان

حزب الله مستاء وليس "في هذا الوارد"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-12-2023 | 01:15
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في ظل اشتعال الجبهات العسكرية، وازدياد الحراك الديبلوماسي، يبدو ان الاشتباك الاعلامي يأخذ مساحة واسعة في لبنان، خصوصا ان التسريبات والتسريبات المضادة باتت جزءا من قواعد اللعبة.
وبحسب مصادر مطلعة فإن "حزب الله" استغرب بشكل كبير التسريبات التي تحدثت عن تنازلات قدمها في مسألة وجوده جنوب الليطاني خصوصا انه ليس في هذا الوارد لا من قريب ولا من بعيد.
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وترى المصادر ان هذه التسريبات تهدف الى جس نبض الحزب، لذلك فهو حرص  على تسريب نفي واضح لكل ما ورد، عبر بعض المقربين منه من محللين واعلاميين وحتى ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد يعلن موقفا واضحا وشاملا من كل ما يطرح في وقت قريب".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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