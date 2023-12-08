أطلقوا النار عليه وفروا إلى جهة مجهولة.. هذا ما جرى صباح اليوم على أوتوستراد البداوي

أفادت مندوبة "لبنان 24"عن تعرض الشاب "ا.م" الملقب بـ"ابوالنايف" لإصابة في قدمه بعد أن أطلق مجهولون، صباح اليوم، من على متن دراجة نارية النار باتجاهه على اوتوستراد البداوي، ليفروا بعدها إلى جهة مجهولة.

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