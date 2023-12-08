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لبنان

أطلقوا النار عليه وفروا إلى جهة مجهولة.. هذا ما جرى صباح اليوم على أوتوستراد البداوي

Lebanon 24
08-12-2023 | 01:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24"عن تعرض الشاب "ا.م" الملقب بـ"ابوالنايف" لإصابة في قدمه بعد أن أطلق مجهولون، صباح اليوم، من على متن دراجة نارية النار باتجاهه على اوتوستراد البداوي، ليفروا بعدها إلى جهة مجهولة. 
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