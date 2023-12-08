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لبنان
تنافس سياسي على تقديم المساعدات في الاعياد
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
08-12-2023
|
01:45
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بعد توقفٍ دام لأشهر بعد الإنتخابات النيابية النيابية، عادت القوى السياسية اليوم وحتى الجمعيات التابعة لها للعمل على مساعدة جمهورها وخاصةً مع بداية شهر الأعياد. ويظهر هذا التنافس جلياً بين القوى السياسية على المساحة المسيحية في بيروت وجبل لبنان.
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مصدر مطلع لفت الى أن معظم القوى المستقلة غير الحزبية تقوم بتوزيع قسائم شرائية تصل قيمتها ما بين 5 و10 ملايين ليرة لبنانية للعائلة الواحدة، بحيث انه كلما إشتد التنافس بين الشخصيات السياسية والجمعيات،كلما إزدادت قيمة القسائم وحتى المساعدات المادية، وفي المحصلة تصب هذه المنافسة خاصةً في بيروت في صالح المواطن المحتاج بالفعل لهذه المساعدات.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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