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لبنان

البستاني: حلّ الدولتين الآن

Lebanon 24
08-12-2023 | 01:58
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كتب النائب فريد البستاني على منصة إكس": "إعلان السيد أنطونيو غوتيريش تفعيله المادة ٩٩ من ميثاق الأمم المتحدة في رسالته الصارخة الى رئيس مجلس الأمن، واستطرادا اعتباره الوضع في غزة تهديدا للسلم والأمن الدوليين، يتطلّب يقظة ضمير دولية جامعة لوقف المجزرة الحاصلة في فلسطين ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه من روح شعب وتاريخ ووجدان يضمحّل يوما بعد يوم. لا بدّ لضمير الإنسانية أن يصحو قبل فوات الأوان، ولا بد لعواصم القرار من الذهاب إلى صلب المسألة، حلّ الدولتين الآن".
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