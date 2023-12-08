تراجع اضافي في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد

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تراجع اليوم، سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 20 ألف ليرة، والمازوت 17 ألف ليرة فيما استقر سعر قارورة الغاز ، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.541.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.580.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.529.000 ليرة لبنانيةالغاز: 936.000 ليرة لبنانية