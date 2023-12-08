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لبنان
طرقات مقطوعة بسبب تراكم الثلوج... تجنبوها
Lebanon 24
08-12-2023
|
02:20
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أفادت غرفة التحكم المروري ان طرق جرد مربين وعيناتا - الارز وكفردبيان – حدث بعلبك، مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.
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طرقات
مقطوعة
تراكم
الثلوج...
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