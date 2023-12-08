على الرغم من الخلافات.. نائب سابق في موقع حزبي مهم

تمكن النائب السابق ايلي ماروني، من تخطي كل الخلافات التي كانت في السابق بينه وبين قيادة حزب الكتائب، على العديد من المواضيع ، والتي ادت الى ابتعاده عن الحزب بشكل نهائي لمدة 3 سنوات.

وبحسب المعلومات، فان الاتصالات مع ماروني ساهمت في اعادته الى كنف الحزب، وتعيينه مسؤولاً عن منطقة البقاع في حزب الكتائب .

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