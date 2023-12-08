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لبنان

على الرغم من الخلافات.. نائب سابق في موقع حزبي مهم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-12-2023 | 02:45
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تمكن النائب السابق ايلي ماروني، من تخطي كل الخلافات التي كانت في السابق بينه وبين قيادة حزب الكتائب، على العديد من المواضيع ، والتي ادت الى ابتعاده عن الحزب بشكل نهائي لمدة 3 سنوات.
وبحسب المعلومات، فان الاتصالات مع ماروني ساهمت في اعادته الى كنف الحزب، وتعيينه مسؤولاً عن منطقة البقاع في حزب الكتائب .
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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