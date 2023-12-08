Advertisement

لبنان

عينُ "حزب الله" على هؤلاء في الجنوب!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-12-2023 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1138861-638376268537586856.jpg
Doc-P-1138861-638376268537586856.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مصادر معنيّة بالشؤون العسكريّة إنَّ المنظمات الفلسطينيّة التي تحركت عسكرياً في جنوب لبنان ضدّ إسرائيل خلال الأحداث الأخيرة بعد 7 تشرين الأول الماضي، ستكون بعيدة كلّ البعد عن إنشاء مراكز ظاهرة في نقاطٍ جغرافية مختلفة ضمن مناطق الجنوب باعتبار أنَّ "حزب الله" سيعارض ذلك بالدرجة الأولى، وبالتالي لن يكون هناك قبول أبداً من الدولة بذلك.
Advertisement
 
وتطرّقت المصادر إلى وجود فرعٍ لـ"كتائب القسام" في لبنان (الجناح العسكري لحركة حماس)، مشيرة إلى أنَّ تلك القوة العسكريّة ليس لديها مواقع ثابتة في الجنوب ولن يكون ذلك لأسباب كثيرة عسكرية وسياسية، مشيرة إلى أنَّ أي تحرك لتلك الجماعة من أجل تنفيذ عمليات ضد إسرائيل في ظل الأحداث الحالية، سيكون أساساً من قاعدة سكنها، أي المخيمات الفلسطينية في الجنوب، وهذا ما حصل أصلاً خلال الشهرين الماضيين. 
 
واعتبرت المصادر أنَّ "حزب الله" يقفُ اليوم أمام مسؤولية تُحتّم عليهِ تنظيم التحرّك الفلسطيني المُسلح في الجنوب وتسليط عينه على هذا الأمر بشكلٍ أساسيّ، باعتبار أن الأمر حساس جداً بالنسبة للداخل اللبنانيّ.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:38 | 2023-12-08
05:25 | 2023-12-08
05:07 | 2023-12-08
05:00 | 2023-12-08
04:52 | 2023-12-08
04:30 | 2023-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24