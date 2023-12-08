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لبنان

ياسين أعلن مناقصة لتأهيل 3 معامل لفرز النفايات في البقاع

Lebanon 24
08-12-2023 | 03:24
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أعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر ياسين "أننا نتقدم اليوم خطوات مهمة نحو رفع التلوث عن حوض الليطاني وسهل البقاع عبر إعلان  مناقصة تأهيل 3 معامل لفرز النفايات في محافظة البقاع في زحلة، بر الياس وجب جنين وهي تغطي فرز النفايات لحوالى مليون شخص".
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وأوضح ياسين أنه "بالاضافة إلى تأهيل المعملين المترهلين في زحلة وجب جنين، وإعادة تأهيل معمل بر الياس المتوقف عن العمل منذ صيف 2021، ستشمل الاعمال وضع خطة تشغيلية للمعامل الثلاثة، وكذلك وضع مخطط توجيهي (ماستر بلان) لادارة النفايات في قضائي زحلة والبقاع الغربي"، مشيراً إلى "أن هذه الاعمال ستموّل عبر مشروع الحد من تلوث بحيرة القرعون الممول من البنك الدولي. كما سيتم تجهيز المعامل بطاقة شمسية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".
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