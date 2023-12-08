العلامة ياسين: الجنوب سيقاوم وسينتصر لكل لبنان

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أكد رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور، أن "الجنوب سيقاوم وسينتصر لكل لبنان مهما بلغت التضحيات"، مشددا على أن "الاحتضان الشعبي للنازحين طبيعي عكس اهمال الدولة التي باتت تحتاج إلى من يحتضنها لحمايتها من بعض القوى السياسية التي رغم كل الأزمات، لا ترى سوى مصالحها الخاصة الضيقة وتنفيذ تعليمات السفارات".وتابع : "إن التصعيد الاسرائيلي على الحدود مع فلسطين واستهداف الجيش اللبناني والشعب والمقاومة، يؤكد أن العدو يدرك قوة لبنان أكثر من بعض مدعي السيادة والتابعين للسفارات الذين لم يستفيقوا من صدمة أن زمانهم ذهب إلى غير عودة، وأن لبنان خرج من نفق الطائفية وبات يحلق في فضاء الحرية والسيادة والاستقلال".اضاف: "أن مقاومة الشعب الفلسطيني حجة على كل انسان لانها تواجه المشروع الصهيواميركي المستكبر وليس فقط الكيان الصهيوني الذي لو ترك له الخيار لأجبر على وقف عدوانه منذ الأيام الأولى، لأن المقاومة جعلته يوقن منذ البداية أن الهزيمة مصيره مهما طالت أيام العدوان".وتابع: "أن ما يقوم به محور المقاومة هو الاسلام الحق والعروبة الصحيحة التي يتشدق بها الكثير من الأنظمة التي لم تحترم دماء الابرياء في فلسطين، واستقبلت رئيس الكيان الصهيوني وامنت له الحماية".وقال : "إن استنهاض التكفيريين في سوريا لإشغال محور المقاومة عن دعم المقاومة الفلسطينية لن يفيد ووحدة الساحات باتت أمرا واقعا خاصة أن الاصوات الاستعمارية الغربية والاميركية والاوروبية وتحديدا فرنسا وبريطانيا الذين يتشدقون بحقوق الانسان يدعمون الكيان في قتل الأطفال وتحريك التكفيريين لاستكمال جرائمهم فيما أصبحت الانسانية وحقوق الانسان لعق على السنتهم".وختم العلامة ياسين مؤكدا أن "فلسطين ستنتصر وان الهزيمة لن تكون فقط للكيان الاسرائيلي بل لكل اطراف المشروع الاستكباري، وان المشروع الصهيو أميركي لن يفلح بخلق شرق اوسط جديد وفق مصالحه، بل ستفرض شعوب المنطقة مستقبلها بمقاومتها".