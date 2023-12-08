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لبنان

المقاومة الاسلامية تنعى الشهيد "أبو عباس"

Lebanon 24
08-12-2023 | 04:08
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صدر عن المقاومة الاسلامية البيان الاتي: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد أحمد حسين علي أحمد "أبو عباس" من بلدة الناصرية في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
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