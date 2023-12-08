تحذيرٌ إسرائيليّ بشأن "صواريخ غزة".. وهذا ما قيلَ عن لبنان!

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وقال المراسل العسكري في "القناة 12"، نير دفوري، إنّ إطلاق الصواريخ من غزة، وتحديداً إطلاق قذائف الهاون أيضاً، لا يتوقف باتجاه غلاف غزة.وفي سياق حديثه، أكّد دفوري أنّ هذا الأمر خطير جداً، محذراً من تطوّره في الأيام المقبلة وبالتالي تعمق الصواريخ أكثر داخل إسرائيل.وبناءً على هذا الوضع، انتقد دفوري حكومة بنيامين نتنياهو، مشدداً على أنها "غير مهتمة بما فيه الكفاية بمن تم اخلاؤهم سواء من الشمال عند الحدود مع لبنان أو في الجنوب قرب غزة"، في ظل استمرار وتصاعد عمليات "حزب الله" عبر استهداف المواقع الإسرائيلية وحشود الجيش الإسرائيلي عند الحدود.ولفت المراسل العسكري الإسرائيلي إلى أنّ الحكومة الإسرائيلية "لا تعمل على تعزيز المَنعَة لدى المستوطنين"، مشيراً إلى أنّ ذلك يؤدي إلى فقدان الحكومة لدعمهم.