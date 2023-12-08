نقابة المحررين تحدد جلسة ثالثة للنقابة لعدم اكتمال نصاب

اصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الاتي:" لم يكتمل نصاب الجمعية العمومية لنقابة محرري الصحافة اللبنانية اليوم ، وستنعقد في جلسة ثالثة بعد اسبوعين وذلك نهار الجمعة ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٣ الساعة العاشرة صباحا في مركز النقابة بالحازمية وتعتبر قانونية بمن حضر".

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