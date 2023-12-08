Advertisement

لبنان

أطلقا النار على مواطن في طريق الجديدة... وسرقا منه مبلغاً كبيراً جدّاً

Lebanon 24
08-12-2023 | 05:07
A-
A+
Doc-P-1138916-638376343094073726.jpeg
Doc-P-1138916-638376343094073726.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

بتاريخ 22-09-2023، وفي محلة طريق الجديدة، أقدم مجهولان على إطلاق النّار من مسدّس حربي باتجاه المدعو: ن. ع. ج. (مواليد عام 1997، لبناني) الذي يعمل في مجال الصيرفة، وأصاباه في قدمه اليمنى. ومن ثم سلباه مبلغ مليار وتسعمئة مليون ليرة لبنانية، وفرا الى جهة مجهولة على متن دراجة آليّة، وتم نقل المصاب الى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.
Advertisement

على الفور، كُلّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات القيام بإجراءاتها في محيط مكان حصول الحادثة، لكشف ملابساتها وهوية المتورطين بها. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت الشعبة الى تحديد هوية مطلق النار وشريكه، وهما المدعوّان:

ع. ف. (مواليد عام 1989، لبناني) الذي توارى عن الأنظار بعد تنفيذ العمليّة في مخيّم برج البراجنة، وهو من أصحاب السوابق
م. ع. ر. (مواليد عام 2002، سوري)
بتاريخ 24-11-2023 وبعد رصد ومتابعة، تمكنت القوة الخاصة في الشعبة من توقيفهما بعملية متزامنة في محلة طريق المطار.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة إطلاقهما النار باتجاه المدعو (ن. ع. ج.) وسلبه المبلغ المذكور أعلاه، وذلك بعد أن أوهما الضحية أنهما يرغبان بتصريف مبلغ /20/ ألف يورو. وأضافا أنهما أقدما سابقًا بالإشتراك مع آخرين -العمل جارٍ لتوقيفهم- على تنفيذ محاولات سلب متعدّدة لمحلّات صيرفة، ولكنها باءت بالفشل. بالإضافة إلى قيامهما بترويج العملة المزيّفة، واعترفا أيضا بتعاطي المخدرات.
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:38 | 2023-12-08
05:25 | 2023-12-08
05:00 | 2023-12-08
04:52 | 2023-12-08
04:30 | 2023-12-08
04:24 | 2023-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24