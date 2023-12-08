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لبنان

أحد المواطنين أُصيب بجروح... قذيفة إسرائيليّة سقطت في راشيا الفخار

Lebanon 24
08-12-2023 | 05:25
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إصابة م.ع في راشيا الفخار بجروحٍ، بعد سقوط قذيفة إسرائيليّة على مدخل البلدة.
 
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راشيا الفخار

قذيفة

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