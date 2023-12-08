جريحان في ضهر العين

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إنزلاق دراجة ناريّة، في محلة ضهر العين في الكورة، ما أدى إلى إصابة شخصين كانا على متنها.

وعلى الفور، حضرت فرق الإسعاف التابعة لجهاز الطوارئ والإغاثة، وعملت على إسعافهما ونقلهما الى إحدى المستشفيات.