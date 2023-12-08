توتّر... هذا ما شهده سجن القبة اليوم

وقع خلاف فرديّ داخل سجن القبة في طرابلس، بين عدد من المساجين، وقد تدخّلت القوى الأمنيّة، وأعادت الهدوء إلى داخل السجن، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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