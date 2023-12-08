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لبنان

توتّر... هذا ما شهده سجن القبة اليوم

Lebanon 24
08-12-2023 | 05:52
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وقع خلاف فرديّ داخل سجن القبة في طرابلس، بين عدد من المساجين، وقد تدخّلت القوى الأمنيّة، وأعادت الهدوء إلى داخل السجن، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
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