22
o
بيروت
22
o
طرابلس
27
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
0
o
بشري
22
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
دعموش: المقاومة ستبقى في مواجهة العدو
Lebanon 24
08-12-2023
|
06:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن "العمليات التي تقوم بها المقاومة على امتداد المنطقة في لبنان واليمن والعراق هي لمساندة غزة، ومن أجل الضغط لوقف العدوان، وعدم تمكين العدو من الانتصار على المقاومة".
Advertisement
واشار في خطبة الجمعة إلى أن "الوقوف إلى جانب غزة ونصرة المقاومة هو واجب ديني وأخلاقي وإنساني، وأن الدفاع عن لبنان بوجه الاعتداءات الإسرائيلية واجب وطني، وكل التهويل والتهديد الإسرائيلي للبنان لن يثنينا عن القيام بهذا الواجب ومواصلة العمليات في الجنوب"، مؤكداً أن "المقاومة ستبقى حاضرة في الميدان تقف بكل قوة وشجاعة وحكمة في مواجهة العدو، ولن تتردد في الرد على أي استهداف أو اعتداء على لبنان".
ورأى الشيخ دعموش أن "العدوان على غزة ليس عدوانًا إسرائيليًا وإنما هو عدوان أميركي إسرائيلي، لأنّ أميركا هي التي اتخذت القرار بشن الحرب، وهي التي تصرّ على استمرارها بل وتمنع من إيقافها، وبالتالي هي المسؤولة عن كل المجازر وجرائم الحرب في غزة لأن الشعب الفلسطيني إنما يُقتل بقرار أميركي وبالسلاح الأميركي الذي يتدفّق يوميًا إلى الكيان الصهيوني ليستخدمه في قتل الأطفال والنساء".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو... سماع دوي إنفجار والكهرباء انقطعت عن بعض المنازل
Lebanon 24
بالفيديو... سماع دوي إنفجار والكهرباء انقطعت عن بعض المنازل
14:28 | 2023-12-07
07/12/2023 02:28:47
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراء عاجل في محطات المحروقات.. ما الجديد؟
Lebanon 24
إجراء عاجل في محطات المحروقات.. ما الجديد؟
09:24 | 2023-12-07
07/12/2023 09:24:16
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يهدد "الحزب".. هذا ما سيحصل لبيروت
Lebanon 24
نتنياهو يهدد "الحزب".. هذا ما سيحصل لبيروت
09:44 | 2023-12-07
07/12/2023 09:44:29
Lebanon 24
Lebanon 24
صدمه على أوتوستراد جونية... قوى الامن أوقفت قاتل الشاب رامي الحاج
Lebanon 24
صدمه على أوتوستراد جونية... قوى الامن أوقفت قاتل الشاب رامي الحاج
08:44 | 2023-12-07
07/12/2023 08:44:50
Lebanon 24
Lebanon 24
من هم قادة "حماس" الذين أعلنت إسرائيل عن إغتيالهم؟
Lebanon 24
من هم قادة "حماس" الذين أعلنت إسرائيل عن إغتيالهم؟
13:00 | 2023-12-07
07/12/2023 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2023-12-08
تطبيق الـ 1701... يصطدم بغموض موقفي إسرائيل وحزب الله
07:32 | 2023-12-08
بالصور والفيديو... حتى محلّ الـ"اكسبرس" لم يسلم من القصف!
07:31 | 2023-12-08
جعجع اسقبل السفير المصري الجديد.. وهذا ما تم بحثه
07:27 | 2023-12-08
وزير الزراعة: أي مشروع تعده غرفة طرابلس سنحن شركاء فيه
06:37 | 2023-12-08
اعتباراً من نيسان المقبل.. ماذا سيشهد مطار بيروت؟
06:34 | 2023-12-08
الدوائر العقارية.. سيُعاد فتحها؟
فيديو
نانسي عجرم تُحرج عارضة أزياء ايرانية شهيرة.. تجاهلتها بطريقة قاسية شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نانسي عجرم تُحرج عارضة أزياء ايرانية شهيرة.. تجاهلتها بطريقة قاسية شاهدوا الفيديو
23:30 | 2023-12-06
08/12/2023 14:42:54
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من جوليا بطرس إلى المصوّر الصحفي معتز العزايزة
Lebanon 24
رسالة من جوليا بطرس إلى المصوّر الصحفي معتز العزايزة
19:16 | 2023-12-06
08/12/2023 14:42:54
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
03:41 | 2023-12-05
08/12/2023 14:42:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24