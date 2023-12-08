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لبنان

قائد الجيش زارهم اليوم في المستشفى.. إليكم أوّل صور للعسكريين الذين أُصيبوا في القصف الإسرائيليّ قبل 3 أيّام

Lebanon 24
08-12-2023 | 06:18
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عاد قائد الجيش العماد جوزاف عون العسكريين الجرحى الذين أصيبوا نتيجة استهداف مركز للجيش في العديسة من قبل العدو الإسرائيلي بتاريخ 5 / 12 / 2023، واطّلع على وضعهم الصحي مشيدًا باندفاعهم وتضحياتهم لأداء مهمتهم، ومتمنيًا لهم الشفاء العاجل.
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الجيش

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