قائد الجيش زارهم اليوم في المستشفى.. إليكم أوّل صور للعسكريين الذين أُصيبوا في القصف الإسرائيليّ قبل 3 أيّام

عاد قائد الجيش العماد جوزاف عون العسكريين الجرحى الذين أصيبوا نتيجة استهداف مركز للجيش في العديسة من قبل العدو الإسرائيلي بتاريخ 5 / 12 / 2023، واطّلع على وضعهم الصحي مشيدًا باندفاعهم وتضحياتهم لأداء مهمتهم، ومتمنيًا لهم الشفاء العاجل.

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