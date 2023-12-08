خبيرٌ إقتصادي يكشف وضع لبنان حالياً.. وهذا ما قالهُ عن المودعين!

اعتبر الخبير الإقتصادي لويس حبيقة أنّ قانون إعادة هيكلة المصارف لا يصبّ في مصلحة المودعين، داعياً الدولة والمصرف المركزي والمصارف إلى تقبّل تحمّل الخسائر، وقال: "ما نشهده اليوم في عملية ربط النزاع يُظهر وكأن المصارف لا علاقة لها بالموضوع، ونستبعد إقرار أي قوانين في الفترة الحالية بغياب رئيس للجمهورية".

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وفي حديثٍ له عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، وصف حبيقة الوضع الحالي في لبنان بـ"الصعب"، مشيراً إلى أنَّ القطاعات السياحية والاقتصادية تعاني خصوصاً مع الغاء الحجوزات على أبواب الأعياد، وقال: "لا يمكن لتلك القطاعات تحمل المزيد من الضرائب".