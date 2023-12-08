مفاجأة ماليّة في لبنان.. ماذا حصل خلال شهرين؟

كشف الباحث في شركة "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين أنّ لبنان تكبد خسائر بقيمة 700 مليون دولار خلال الشهرين الأخيرين وسط حرب غزة، مشيراً إلى أن الحركة تراجعت في مختلف القطاعات.

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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، أعرب شمس الدين أن يستعيد لبنان موسم الأعياد إذا تمّ وقف إطلاق النار، مشيراً إلى خطورة التغيير الديموغرافي القائم في لبنان، وقال: "اللبنانيون يغادرون ليحلّ محلّهم الأجانب من سوريين وفلسطينيين وعمال أجانب".

ولفت شمس الدين إلى أن "عدد اللبنانيين لا يتخطى الـ 4 ملايين و200 ألف لبناني مقابل 300 ألف فلسطيني ومليونين و900 ألف نازح سوري"، لافتاً إلى "هجرة نحو 500 ألف لبناني في العام 2017"، وأضاف: "هناك 180 ألفاً هاجروا في تشرين الأول الفائت مسجلين الرقم القياسي في تاريج الهجرة اللبنانية".