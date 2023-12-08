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لبنان
اعتباراً من نيسان المقبل.. ماذا سيشهد مطار بيروت؟
Lebanon 24
08-12-2023
|
06:37
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التقى وزير الأشغال العامة الدكتور علي حمية السفيرة الإيطالية في لبنان نيكوليتا بومباردييري، في مكتبه صباح اليوم في الوزارة.
وبحث حميه مع بومباردييري خلال اللقاء، في الأوضاع العامة وآخر المستجدات على صعيد لبنان والمنطقة، ولاسيما في ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، هذا فضلا عن البحث في ملفات ومواضيع تعنى بها وزارة الأشغال العامة والنقل، ولاسيما قطاعي المرافئ والنقل.
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وأكد أمامها أن "الحوار بين اللبنانيين هو الكفيل بإنجاز الاستحقاق الرئاسي وانتظام الحياة السياسية في لبنان"، مشدداً على أن "التطورات الحاصلة على صعيد لبنان والمنطقة، لا يمكنها أن تشكل حائلاً أمامنا في الإصرار على متابعتنا مسار تفعيل العمل في المرافق اللبنانية".
وقال: "هذه التطورات، يجب أن تشكل لنا حافزاً إضافياً لاستمرارنا بالعمل الجاد والدؤوب في جعل مرافقنا الحيوية مستمرة في أداء دورها الوطني".
ورحب حميه بما حملته السفيرة بومباردييري، في ما يتعلق بقرار الشركة الإيطالية للنقل الجوي ITA Airways "تسيير رحلات جوية على خط روما-بيروت، وبمعدل 11 رحلة أسبوعياً، اعتباراً من مطلع نيسان المقبل"، مشيراً الى أن "هذا بحد ذاته يعد عامل ثقة متجدد بمرفق حيوي من مرافق لبنان، وينعكس إيجاباً على الدولة والمواطنين على حد سواء، فضلاً عن أن ذلك يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".
وتابع: "هذه المرافق، وعلى إثر الإصلاحات التي تمت بشأنها وتحديداً المرافئ والمطار منها، قد أصبح لديها مساهمتها المشهودة في المحافظة على الدورة الإقتصادية في لبنان، وإن بحدها الأدنى المطلوب، ولاسيما في مثل هكذا ظروف تمر بها المنطقة".
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