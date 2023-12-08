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لبنان

الدوائر العقارية.. سيُعاد فتحها؟

Lebanon 24
08-12-2023 | 06:34
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كتب النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على منصة "إكس": "سيُعاد فتح الدوائر العقارية سريعاً، كان اقفالها مدمراً على المستوى الاقتصادي والمالي دفع ثمنه الشعب برمته والموظف المرتكب كان في جبل لبنان فقط اما في باقي المناطق كان من انزه الناس".
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