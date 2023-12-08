وزير الزراعة: أي مشروع تعده غرفة طرابلس سنكون شركاء فيه

زار وزير الزراعة عباس الحاج حسن، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي على رأس وفد من الوزارة.





بداية، رحب دبوسي بالوزير الحاج حسن مؤكداً "أهمية الشراكة القائمة والمستمرة بين الغرفة والوزارة لما لها من نتائج إيجابية على صعيد إستراتيجية توفير الأمن الغذائي الوطني وسلامته والتركيز على الإقتصاد المنتج".

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واعتبر أن "الشراكة نموذج وطني يعمل على تحول الأنظمة الزراعية والغذائية لتصبح أكثر شمولية ومرونة وتلبي إحتياجات مشاريع التنمية الزراعية المستدام".



من جهته، شكر وزير الزراعة دبوسي على حفاوة الإستقبال، وقال إنه يزداد قناعة كلما إلتقى الرئيس دبوسي، بأن "الشراكة هي أساسية بين وزارة الزراعة وغرفة طرابلس وأن لديه الكثير من المبادرات التي تنعش الإقتصاد المنتج ونتجاوز من خلالها الروتين الإداري في القطاع العام، وبالتالي فإن أي مشروع تعده غرفة طرابلس نحن شركاء حتما فيه".