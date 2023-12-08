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لبنان

بري بحث مع المشنوق والنائب طوق في الأوضاع العامة

Lebanon 24
08-12-2023 | 07:38
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 استقبل رئيس مجلس النواب  نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، النائب السابق نهاد المشنوق.
 
 
وتم البحث خلال اللقاء، في الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة، في ضوء مواصلة اسرائيل عدوانها على قطاع غزة ولبنان .
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كما تابع رئيس المجلس آخر المستجدات السياسية والميدانية وشؤوناً تشريعية، خلال لقائه النائب وليم طوق.
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