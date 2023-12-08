بري بحث مع المشنوق والنائب طوق في الأوضاع العامة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، النائب السابق نهاد المشنوق.

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وتم البحث خلال اللقاء، في الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة، في ضوء مواصلة اسرائيل عدوانها على قطاع غزة ولبنان .كما تابع رئيس المجلس آخر المستجدات السياسية والميدانية وشؤوناً تشريعية، خلال لقائه النائب وليم طوق.