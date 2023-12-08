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لبنان

حادث أمنيّ عاجل يُقلق إسرائيل على حدود لبنان... ما الذي يجري هناك الآن؟

Lebanon 24
08-12-2023 | 07:52
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أفادت "الميادين" نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية، قولها، إنّه تمّ تفعيل الإنذار بعد دخول طائرة أُطلقت من لبنان باتّجاه فلسطين المحتلة.
 
 
كذلك، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنّه تمّ إغلاق طرقات في الشمال بينها مفترق بيت هيلل الجنوبي، ومفترق مستوطنة كريات شمونة.
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