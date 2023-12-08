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لبنان

توقيف 5 أشخاص في طرابلس

Lebanon 24
08-12-2023 | 08:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قطعات قيادة سرية طرابلس، تمكنت يوم أمس، من توقيف 5 أشخاص عُثر بحوزتهم على كميات من المخدرات وأسلحة.
 
وقد أُحيل الموقوفون مع المضبوطات إلى القضاء المختص، بعد إجراء المقتضى القانونيّ بحقهم.
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