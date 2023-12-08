توقيف 5 أشخاص في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قطعات قيادة سرية طرابلس، تمكنت يوم أمس، من توقيف 5 أشخاص عُثر بحوزتهم على كميات من المخدرات وأسلحة.

وقد أُحيل الموقوفون مع المضبوطات إلى القضاء المختص، بعد إجراء المقتضى القانونيّ بحقهم.