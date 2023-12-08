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لبنان

استهدف موقعين... "حزب الله" قصف إسرائيل بـ"البركان"

Lebanon 24
08-12-2023 | 08:53
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ "حزب الله" قصف بصواريخ "بركان"، موقع رويسات العلم، إضافة إلى موقع الرادار الإسرائيليّ.
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