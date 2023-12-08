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لبنان

بلدات جنوبيّة تحت القصف الإسرائيليّ العنيف... "الحزب" يردّ بـ"البركان" وانفجار صواريخ "باتريوت"

Lebanon 24
08-12-2023 | 09:17
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ البلدات الجنوبيّة التاليّة تعرّضت لقصف إسرائيليّ:
 
- وادي حسن
-أطراف الجبين
- منطقة اللبونة
-الناقورة
- خراج الهبارية والفرديس
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- شيحين الشمالية
- حديقة ايران في مارون الراس
- أطراف بلدة مجدل سلم
- وادي المغارة
- وادي السلوقي
- مرتفعات كفرشوبا
- مرتفعات شبعا
- الأطراف الشرقية لبلدة ‌محيبيب⁩
- مروحين
- جبل البلاط
- وادي حسن
- مركبا
- رب ثلاثين
- أطراف طلوسة
- ام الدود
- أطراف ميس الجبل
- الضهيرة
- الطراش
- الدباكة
- رأس الظهر
- الأطراف الغربية لطيرحرفا
 
وأفادت أيضاً مندوبة "لبنان 24"، عن انفجار صاروخين من نوع "باتريوت" فوق منطقة العباد مقابل بلدة حولا.
 
 
وقامت مروحية "أباتشي" إسرائيلية، بإطلاق صاروخ على منزلٍ في بلدة مروحين.
 
وبحسب المعلومات، أُصيبت سيّدة عمرها 81 عاماً في ام الدود ونُقلت إلى المستشفى.
 
 
وقصف "حزب الله" بصواريخ "بركان"، موقع رويسات العلم، إضافة إلى موقع الرادار الإسرائيليّ. كما استهدف موقع العباد المقابل لبلدة حولا، وثكنة ميتات ‏مقابل بلدة رميش.
 
 
إلى ذلك، أعلنت "المقاومة الإسلاميّة" عن "استهداف مربض خربة ماعر بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة".
 
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