الحاج حسن من الشمال: اطلاق مشروع بذار القمح الطري المجاني الاسبوع المقبل

أدى مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا خطبة الجمعة في مسجد حلبا الكبير، بحضور وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن الذي يقوم بجولة شمالية يختتمها بعكار.



وبعد الصلاة، زار الحاج حسن المفتي زكريا في دار إلافتاء في حلبا، ورحب الأخير بالوزير الحاج حسن، منوها بـ"خطوة التحريج في عكار"، مشيرا الى "الاعتداءات المتكررة على الثروة الحرجية"، داعيا الى "الاهتمام باوضاع المزارعين ومواسمهم التي باتت تشكل عبئا عليهم في غياب اي دعم او تصدير".

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وطالب المفتي الوزير بـ"دعم قطاع الزراعة في عكار وتعزيزه بالامكانات الزراعية لكي تصل للجميع، والاهتمام بالكفايات العلمية والخبرات المتنوعة والتفتيش، لأن الزراعة هي الحياة العملية للعكاري".



بدوره، اشاد وزير الزراعة بما سمعه من المفتي زكريا، وشكره على "كل ما يقوم به لأجل محافظة عكار، التي نزورها ونحن نعلم حاجاتها ونريد اعطاءها اهمية قصوى انطلاقا من واجبنا الوطني".

وقال: "يسرنا ان نطلق اليوم في عكار الحملة الوطنية للتشجير بالتعاون مع البلديات وجمعيات المجتمع المدني، وسنقوم الاسبوع المقبل باطلاق مشروع بذار القمح الطري المجاني بالتعاون مع الفاو والجيش اللبناني والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، ونحن نؤمن بالشراكة والتعاون للتنمية المستدامة".



واكد الحاج حسن "اهمية انتخاب رئيس للجمهورية فورا لانتظام عمل مؤسسات الدولة، وعلى الرؤساء ان يتواضعوا قليلا وينتخبوا رئيسا ويأتوا الى الحوار"، مشددا على "دور الجيش والشعب والمقاومة".