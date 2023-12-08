Advertisement

لبنان

صاروخ أطلقه "الحزب" سقط في ثكنة إسرائيليّة... كم شخصاً أصاب؟

Lebanon 24
08-12-2023 | 09:45
A-
A+
Doc-P-1139017-638376512293383843.jpg
Doc-P-1139017-638376512293383843.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إصابة جنديين إسرائيليين جراء إطلاق صاروخ من لبنان، تجاه ثكنة متات في الجليل الأعلى.
 
 
وأعلن "حزب الله" في هذا السياق، أنّه استهدف ثكنة ميتات ‏مقابل بلدة رميش، ‏بالأسلحة المناسبة، وأصابها إصابة مباشرة. ‏
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": مروحية "أباتشي" إسرائيلية أطلقت صاروخاً على منزلٍ في بلدة مروحين
lebanon 24
08/12/2023 19:22:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا ‏موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏بالأسلحة الصاروخية وقد أصابت ‏أهدافها بدقة
lebanon 24
08/12/2023 19:22:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سقوط صاروخ لم ينفجر أطلقته مسيّرة إسرائيليّة بالقرب من مزرعة في كفرحمام
lebanon 24
08/12/2023 19:22:00 Lebanon 24 Lebanon 24
صاروخ مضاد للدروع أُطلق مساء اليوم من لبنان... كم جنديّاً إسرائيليّاً أصاب؟
lebanon 24
08/12/2023 19:22:00 Lebanon 24 Lebanon 24

صاروخ

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:28 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2023-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:32 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:17 | 2023-12-08
12:07 | 2023-12-08
12:00 | 2023-12-08
11:31 | 2023-12-08
11:18 | 2023-12-08
11:14 | 2023-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24