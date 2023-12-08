صاروخ أطلقه "الحزب" سقط في ثكنة إسرائيليّة... كم شخصاً أصاب؟

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إصابة جنديين إسرائيليين جراء إطلاق صاروخ من لبنان، تجاه ثكنة متات في الجليل الأعلى.



Advertisement وأعلن "حزب الله" في هذا السياق، أنّه استهدف ثكنة ميتات ‏مقابل بلدة رميش، ‏بالأسلحة المناسبة، وأصابها إصابة مباشرة. ‏