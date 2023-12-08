Advertisement

لبنان

صواريخ جديدة تُطلق من لبنان.. وهذه وُجهتها

Lebanon 24
08-12-2023 | 11:18
A-
A+
Doc-P-1139041-638376584564651461.png
Doc-P-1139041-638376584564651461.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دوت صفارات الإنذار في "معالوت ترشيحا" ومحيطها بالجليل الغربي، مساء اليوم الجمعة.
 
 
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق 5 صواريخ من لبنان تجاه "معلوت ترشيحا" بالجليل الغربي.
 
 
Advertisement
 
وفي وقتٍ سابق من مساء اليوم الجمعة، استهدف العدو الإسرائيلي مركزيْن تابعين للجيش في جنوب لبنان بواسطة القذائف من دون أن يُسفر ذلك عن وقوع إصابات في صفوف العسكريين. 
الإستهداف الأول حصل في بلدة عين إبل، إذ أعلن الجيش تعرض مركزه الإستشفائي في المنطقة المذكورة لقصفٍ إسرائيليّ، مؤكداً أن الحادثة أسفرت عن أضرارٍ مادية ولا إصابات في الأرواح. 
وفي الناقورة، أفيد عن قصف مركز آخر للجيش بأكثر من قذيفة معادية، وتحدثت المعلومات عن أنّ الأضرار اقتصرت على الماديات.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:32 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:09 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:00 | 2023-12-08
16:56 | 2023-12-08
16:43 | 2023-12-08
16:22 | 2023-12-08
15:42 | 2023-12-08
15:42 | 2023-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24