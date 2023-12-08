صواريخ جديدة تُطلق من لبنان.. وهذه وُجهتها

دوت صفارات الإنذار في "معالوت ترشيحا" ومحيطها بالجليل الغربي، مساء اليوم الجمعة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق 5 صواريخ من لبنان تجاه "معلوت ترشيحا" بالجليل الغربي.

سماء مستوطنة معالوت ترشيحا على الحدود اللبنانيه بعد رشفه صاروخيه من حزب الله اللبناني pic.twitter.com/e0xIThKXBN — عصام (@Q1Ud8iCqzNOuDkr) December 8, 2023 Advertisement

وفي وقتٍ سابق من مساء اليوم الجمعة، استهدف العدو الإسرائيلي مركزيْن تابعين للجيش في جنوب لبنان بواسطة القذائف من دون أن يُسفر ذلك عن وقوع إصابات في صفوف العسكريين.

الإستهداف الأول حصل في بلدة عين إبل، إذ أعلن الجيش تعرض مركزه الإستشفائي في المنطقة المذكورة لقصفٍ إسرائيليّ، مؤكداً أن الحادثة أسفرت عن أضرارٍ مادية ولا إصابات في الأرواح.

وفي الناقورة، أفيد عن قصف مركز آخر للجيش بأكثر من قذيفة معادية، وتحدثت المعلومات عن أنّ الأضرار اقتصرت على الماديات.