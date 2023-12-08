جنبلاط يتلقى رسالة من مسؤول أوروبي.. هذا مضمونها

تلقى الرئيس السّابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط رسالة جوابية من منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عبر مدير مكتبه كاميلو فيلارينو.





وشكرت الرسالة البرقية التي أرسلها جنبلاط إلى بوريل يوم 29 تشرين الأول الماضي بشأن الحرب في غزة بين حركة "حماس" وإسرائيل، والتي دعا فيها الاتحاد الأوروبي إلى "إتخاذ مواقف إضافية حازمة ضد الانتهاكات غير المسبوقة لحقوق الإنسان وجرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني".

وجاء في الرسالة الجوابية التي تلقاها جنبلاط التالي: " خلال زيارته إلى الشرق الأوسط بين 16 و 20 تشرين الثاني 2023، أكد بوريل للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين على ضرورة الرد على هجمات حركة حماس بما يتماشى مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، بينما كرر التأكيد على أهمية ضمان حماية جميع المدنيين في جميع الأوقات. لقد قُتل عدد كبير جداً من المدنيين، والاتحاد الأوروبي يحث إسرائيل على ضمان أقصى قدر من ضبط النفس".