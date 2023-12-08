"قصفٌ متبادل" الآن بين "حزب الله" وإسرائيل.. وقذائف تطالُ هذه المناطق

أفادت "الوكالة الوطنيّة للإعلام" عن حدوث تبادلٍ للقصف بين "حزب الله" والعدو الإسرائيلي عند بركة ريشا ضمن المنطقة الحدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة.

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