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لبنان

"قصفٌ متبادل" الآن بين "حزب الله" وإسرائيل.. وقذائف تطالُ هذه المناطق

Lebanon 24
08-12-2023 | 12:07
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أفادت "الوكالة الوطنيّة للإعلام" عن حدوث تبادلٍ للقصف بين "حزب الله" والعدو الإسرائيلي عند بركة ريشا ضمن المنطقة الحدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة.
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كذلك، أفيد عن سقوطِ قذائف أطلقها العدو على أطراف بلدتي جبال البطم وزبقين. 
 
 
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