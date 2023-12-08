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لبنان

رقم كبير.. كم بلغ عدد الخروقات الإسرائيليّة للبنان منذ الـ2006؟

Lebanon 24
08-12-2023 | 12:36
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية فريديريك موندولوني والمديرة العامة للعلاقات الدولية والاستراتيجية في وزارة الجيوش الفرنسية آليس روفو.
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خلال اللقاء، أكد بوحبيب "الترحيب بالتطبيق الكامل للقرار 1701"، مذكراً بأنّ "الخروق الإسرائيلية تزيد عن 30 ألف خرق منذ العام 2006"، وقال: "إن التعديات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية يجب أن تتوقف أيضاً، كما يجب إظهار الحدود البرية والانسحاب من المناطق والنقاط المحتلة، وعدم استخدام الأجواء اللبنانية للاعتداء على سوريا".

وشدد على أن "دعم الجيش اللبناني يبقى أساسياً لتطبيق القرار 1701"، مطالباً بـ"دعم المؤسسات اللبنانية الحكومية".
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