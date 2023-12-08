وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه خلال النهار، هاجمت الطائرات عددًا من الأهداف الإرهابية لـ"حزب الله"، من بينها البنى التحتية الإرهابية.





وفيما يتعلق بآخر الإنذارات في الشمال، أفادت التقارير: "في الساعة الأخيرة، تم إطلاق عدد من الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه تم الكشف عن الأراضي الإسرائيلية. وهاجم الجيش الإسرائيلي مصادر النيران بالمدفعية".

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