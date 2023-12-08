الجميل: لحماية لبنان من كل الصراعات في المنطقة

شدّد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل على ضرورة حماية لبنان من كل الصراعات في المنطقة، والدفع باتجاه تطبيق القرارات الدوليّة لاسيما الـ1701 منعاً لإمتداد الصراع إلى الداخل اللبناني.

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وفي كلمةٍ له خلال عشاء أقامه المعهد الأميركي - اللبناني للسياسات، اعتبر الجميل أن "لبنان يحتاجُ إلى إستعادة قراره ومؤسساته بأقصى سرعة لمواكبة التسويات التي يمكن أن تحصل بعد انتهاء الصراع وضمان إلا تأتي الحلول على حساب لبنان واللبنانيين".