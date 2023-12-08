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لبنان

الجميل: لحماية لبنان من كل الصراعات في المنطقة

Lebanon 24
08-12-2023 | 13:01
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شدّد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل على ضرورة حماية لبنان من كل الصراعات في المنطقة، والدفع باتجاه تطبيق القرارات الدوليّة لاسيما الـ1701 منعاً لإمتداد الصراع إلى الداخل اللبناني.
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وفي كلمةٍ له خلال عشاء أقامه المعهد الأميركي - اللبناني للسياسات، اعتبر الجميل أن "لبنان يحتاجُ إلى إستعادة قراره ومؤسساته بأقصى سرعة لمواكبة التسويات التي يمكن أن تحصل بعد انتهاء الصراع وضمان إلا تأتي الحلول على حساب لبنان واللبنانيين". 
 
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