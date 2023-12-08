قائد الجيش بحث مع وفد فرنسي الأوضاع جنوباً

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في وزارة أوروبا والشؤون الخارجيّة الفرنسية فريدريك موندولوني والمديرة العامة للعلاقات الدولية والاستراتيجية في وزارة الجيوش الفرنسية آليس روفو مع وفد مرافق، بحضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو والملحق العسـكري العقيد غريغوري ميدينا، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد لا سيّما عند الحدود الجنوبية.

Advertisement

وأكد أعضاء الوفد" أهمية دور الجيش في حفظ أمن لبنان واستقراره خلال الظروف الراهنة".

بدوره، شكر قائد الجيش "السلطات الفرنسية لدعمها المتواصل للمؤسسة العسكرية".