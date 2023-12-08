Advertisement

لبنان

قائد الجيش بحث مع وفد فرنسي الأوضاع جنوباً

Lebanon 24
08-12-2023 | 14:57
A-
A+
Doc-P-1139106-638376707205748593.jpg
Doc-P-1139106-638376707205748593.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في وزارة أوروبا والشؤون الخارجيّة الفرنسية فريدريك موندولوني والمديرة العامة للعلاقات الدولية والاستراتيجية في وزارة الجيوش الفرنسية آليس روفو مع وفد مرافق، بحضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو والملحق العسـكري العقيد غريغوري ميدينا، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد لا سيّما عند الحدود الجنوبية.
Advertisement
وأكد أعضاء الوفد" أهمية دور الجيش في حفظ أمن لبنان واستقراره خلال الظروف الراهنة".
 
بدوره، شكر قائد الجيش "السلطات الفرنسية لدعمها المتواصل للمؤسسة العسكرية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:32 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:09 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:00 | 2023-12-08
16:56 | 2023-12-08
16:43 | 2023-12-08
16:22 | 2023-12-08
15:42 | 2023-12-08
15:42 | 2023-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24