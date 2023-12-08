هذه آخر معلومة عن الـ100 ألف ليرة الجديدة

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وهذه الورقة ما زالت غير متداولة بكثرة، وسيتم طرحها من قبل مصرف لبنان بشكلٍ كبير اعتباراً من مطلع الشهر المقبل.اللافت هو أنَّ بعض المُواطنين بات يبيعُ تلك الورقة بأكثر من قيمتها على اعتبار أنها "نادرة" حالياً.