18
o
بيروت
19
o
طرابلس
27
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
0
o
بشري
18
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هذه آخر معلومة عن الـ100 ألف ليرة الجديدة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
08-12-2023
|
15:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأَ مواطنون بالحصول على أوراقٍ نقدية جديدة من فئة الـ100 ليرة لبنانية.
وهذه الورقة ما زالت غير متداولة بكثرة، وسيتم طرحها من قبل مصرف لبنان بشكلٍ كبير اعتباراً من مطلع الشهر المقبل.
Advertisement
اللافت هو أنَّ بعض المُواطنين بات يبيعُ تلك الورقة بأكثر من قيمتها على اعتبار أنها "نادرة" حالياً.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حادث أمنيّ عاجل يُقلق إسرائيل على حدود لبنان... ما الذي يجري هناك الآن؟
Lebanon 24
حادث أمنيّ عاجل يُقلق إسرائيل على حدود لبنان... ما الذي يجري هناك الآن؟
07:52 | 2023-12-08
08/12/2023 07:52:33
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجلٌ من الجنوب: قصف إسرائيليّ يطال مركزين للجيش.. هل من إصابات؟
Lebanon 24
عاجلٌ من الجنوب: قصف إسرائيليّ يطال مركزين للجيش.. هل من إصابات؟
10:32 | 2023-12-08
08/12/2023 10:32:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مخيفة جدّاً... طائرة هبطت إضطراريّاً بعد اشتعالها (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مخيفة جدّاً... طائرة هبطت إضطراريّاً بعد اشتعالها (فيديو)
05:55 | 2023-12-08
08/12/2023 05:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا رعيدي بإطلالة جريئة ومثيرة للجدل... اكتفت بمعطف وجوارب نسائية
Lebanon 24
مايا رعيدي بإطلالة جريئة ومثيرة للجدل... اكتفت بمعطف وجوارب نسائية
04:09 | 2023-12-08
08/12/2023 04:09:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة تهزّ بلداً عربيّاً... نائبٌ يكشف عن تهريب 35 تريليون دينار
Lebanon 24
فضيحة تهزّ بلداً عربيّاً... نائبٌ يكشف عن تهريب 35 تريليون دينار
05:46 | 2023-12-08
08/12/2023 05:46:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
17:00 | 2023-12-08
كلام في معرض الردّ
16:56 | 2023-12-08
مقدمات النشرات المسائيّة
16:43 | 2023-12-08
إجراءٌ إسرائيليّ طارئ قرب حدود لبنان.. إكتشفوا ما حدث!
16:22 | 2023-12-08
أسلحة تصل إلى لبنان.. هذه الجهة نقلتها إلى هنا!
15:42 | 2023-12-08
"الجنود الإسرائيليون يصرخون".. صواريخ من لبنان تهزّ ثكنة عسكرية عند الحدود!
14:57 | 2023-12-08
قائد الجيش بحث مع وفد فرنسي الأوضاع جنوباً
فيديو
نانسي عجرم تُحرج عارضة أزياء ايرانية شهيرة.. تجاهلتها بطريقة قاسية شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نانسي عجرم تُحرج عارضة أزياء ايرانية شهيرة.. تجاهلتها بطريقة قاسية شاهدوا الفيديو
23:30 | 2023-12-06
09/12/2023 01:32:09
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من جوليا بطرس إلى المصوّر الصحفي معتز العزايزة
Lebanon 24
رسالة من جوليا بطرس إلى المصوّر الصحفي معتز العزايزة
19:16 | 2023-12-06
09/12/2023 01:32:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
03:41 | 2023-12-05
09/12/2023 01:32:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24