أسلحة تصل إلى لبنان.. هذه الجهة نقلتها إلى هنا!

أفادت صحيفة "التايمز" بأن سلاح الجو البريطاني يقوم بمهمة استطلاع فوق سوريا والعراق لكشف سبل تهريب الأسلحة إلى "حزب الله" و"حماس".







واشارت الصحيفة الى أن "معلومات اطلعت عليها بريطانيا تفيد بنقل مجموعات مدعومة من إيران صواريخ وأسلحة للبنان عبر العراق وسوريا".

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