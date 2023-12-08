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لبنان

إجراءٌ إسرائيليّ طارئ قرب حدود لبنان.. إكتشفوا ما حدث!

Lebanon 24
08-12-2023 | 16:43
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أخلت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، مستوطنات جديدة في شمالي فلسطين المحتلة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ المستوطنات التي جرى إخلاؤها تقع عند الحدود مع لبنان، لافتةً إلى أنّ هذه المستوطنات لم يجر إخلاؤها منذ العام 1948، تاريخ قيام الكيان الإسرائيلي.
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من جانبه، ذكر مُعلّق الشؤون الخارجية في قناة "كان" الإسرائيلية ووزير صحة إسرائيلي سابق، نيتسان هوروفيتش إنّه جرى إخلاء مستوطنات عدّة في الشمال منها (حنيتا، داميت، عبدون، يعرا وغورن) وهي فارغة الآن.

وأوضح هوروفيتش أنّ مستوطنة "حنيتا" لم يجر إخلاؤها منذ عام 1948، مشدداً على أنّ هذا الأمر يُمثّل "مفترق انهيار".

ومساء اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّه، وللمرّة الأولى منذ بداية الحرب، تُسمع صفّارات الإنذار في مستوطنة "معالوت ترشيحا" و"معاله يوسف" في الشمال (الحدود مع لبنان).

واليوم، جرى إغلاق طرقات عدّة في الشمال بينها مفترق "بيت هيلل" الجنوبي ومفترق مستوطنة "كريات شمونة" بسبب استهدافات صاروخية من لبنان، وفق الإعلام الإسرائيلي.

وفي وقتٍ سابق، تحدّث الإعلام الإسرائيلي عن تزايد قلق مستوطني الشمال من العودة إلى بيوتهم، وعن الاتهامات التي يُطلقونها في وجه الحكومة الإسرائيلية، مُتهمين إياها بالتخلي عنهم. (الميادين نت)
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