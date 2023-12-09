التحالفات على القطعة وكباش غير مضمون

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من الواضح ان ما يحصل في بعض الملفات السياسية والاستحقاقات الدستورية يوحي بأن التحالفات باتت على القطعة بين الاحزاب والقوى والكتل النيابية، وهذا ما ينطبق على استحقاق قيادة الجيش بشكل خاص.وتشير مصادر مطلعة الى ان جميع القوى تشعر بأنها تتجه نحو كباش غير مضمون النتائج في ظل التبدل اليومي في آراء وتوجهات بعض الأطراف الاساسيين في المعادلة النيابية.وترى المصادر ان خلافات جدية باتت تلوح في الافق بين بعض الاطراف الذين تقاطعوا في المرحلة الاخيرة على عناوين سياسية كبرى، بسبب التغيير المتسارع وغير المفهوم بالمواقف والآراء.