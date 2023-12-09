Advertisement

لبنان

رأس الكنيسة مرتاح

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-12-2023 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1139216-638377070703080631.jpg
Doc-P-1139216-638377070703080631.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لفت مصدر كنسي كاثوليكي الى أن رأس الكنيسة مرتاحٌ هذه الفترة الى المسار التصاعدي للوضعية الإجتماعية الإدارية والسياسية للطائفة، فمنذ سنتين حتى اليوم تحسنت وضعية الطائفة على الصعد الكنسية والإجتماعية والسياسية وحتى النقابية مؤخراً، حيث إستنهض الفوز الأخير لأحد أبناء الطائفة الطاقات داخلها وجعلها أكثر حيوية وإندفاع تجاه القضايا الوطنية والكنسية ، وان بعض التجمعات ذات الطابع الوطني الكاثوليكي تسعى دوماً الى تفعيل العمل السياسي والإداري ، على عكس الإنحدار الذي حصل أيام الخلاف العمودي داخل المجلس الأعلى سابقاً .
Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:09 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:32 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-12-09
02:45 | 2023-12-09
02:33 | 2023-12-09
02:15 | 2023-12-09
02:13 | 2023-12-09
02:02 | 2023-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24