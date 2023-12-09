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لبنان
رأس الكنيسة مرتاح
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
09-12-2023
|
01:30
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لفت مصدر كنسي كاثوليكي الى أن رأس الكنيسة مرتاحٌ هذه الفترة الى المسار التصاعدي للوضعية الإجتماعية الإدارية والسياسية للطائفة، فمنذ سنتين حتى اليوم تحسنت وضعية الطائفة على الصعد الكنسية والإجتماعية والسياسية وحتى النقابية مؤخراً، حيث إستنهض الفوز الأخير لأحد أبناء الطائفة الطاقات داخلها وجعلها أكثر حيوية وإندفاع تجاه القضايا الوطنية والكنسية ، وان بعض التجمعات ذات الطابع الوطني الكاثوليكي تسعى دوماً الى تفعيل العمل السياسي والإداري ، على عكس الإنحدار الذي حصل أيام الخلاف العمودي داخل المجلس الأعلى سابقاً .
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المصدر: لبنان 24
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