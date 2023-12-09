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لبنان

إطلالة اعلامية غير سياسية لمسؤول غير مدني

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-12-2023 | 02:15
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يختار مسؤول غير مدني، بحرصٍ شديد، التوقيت المناسب لإطلالةٍ إعلامية تكون الأولى من نوعها، من خارج السياسة وتجاذباتها، ويتحدّث فيها عن سيرته الشخصية وحياته العائلية.
مع الإشارة إلى أنّ هذا المسؤول كان وعد إعلامياً مخضرماً بإجراء هذه المقابلة في توقيت لم يحدّده.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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