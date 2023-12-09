إطلالة اعلامية غير سياسية لمسؤول غير مدني

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يختار مسؤول غير مدني، بحرصٍ شديد، التوقيت المناسب لإطلالةٍ إعلامية تكون الأولى من نوعها، من خارج السياسة وتجاذباتها، ويتحدّث فيها عن سيرته الشخصية وحياته العائلية.مع الإشارة إلى أنّ هذا المسؤول كان وعد إعلامياً مخضرماً بإجراء هذه المقابلة في توقيت لم يحدّده.