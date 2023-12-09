18
o
بيروت
21
o
طرابلس
27
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
3
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
خلافات "تحت الهوا"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
09-12-2023
|
02:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقع خلاف مؤخراً داخل وسيلة اعلامية، بين صحافيين من "الجيل القديم" والادارة، على خلفية توظيفها لمحرّرين من المتخرجين حديثاً، الذين تنقصهم الخبرة والمعرفة في العمل الاعلامي، واعطائهم رواتب مماثلة لا بل أكثر ممن سبقهم في العمل منذ عقود، الامر الذي خلق بلبلة وخلافات داخلية في المؤسسة الاعلامية.
Advertisement
المصدر: لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حادث أمنيّ عاجل يُقلق إسرائيل على حدود لبنان... ما الذي يجري هناك الآن؟
Lebanon 24
حادث أمنيّ عاجل يُقلق إسرائيل على حدود لبنان... ما الذي يجري هناك الآن؟
07:52 | 2023-12-08
08/12/2023 07:52:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل: شتاء لبنان سيكون الأقسى منذ 73 عاماً.. استعدوا للعواصف وللبرد القارس!
Lebanon 24
بالتفاصيل: شتاء لبنان سيكون الأقسى منذ 73 عاماً.. استعدوا للعواصف وللبرد القارس!
02:02 | 2023-12-09
09/12/2023 02:02:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا أعلن مسؤولٌ إسرائيليّ عن الحرب ضد "حزب الله"؟ إليكم ما سيحدث
Lebanon 24
ماذا أعلن مسؤولٌ إسرائيليّ عن الحرب ضد "حزب الله"؟ إليكم ما سيحدث
13:45 | 2023-12-08
08/12/2023 01:45:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مخيفة جدّاً... طائرة هبطت إضطراريّاً بعد اشتعالها (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مخيفة جدّاً... طائرة هبطت إضطراريّاً بعد اشتعالها (فيديو)
05:55 | 2023-12-08
08/12/2023 05:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجلٌ من الجنوب: قصف إسرائيليّ يطال مركزين للجيش.. هل من إصابات؟
Lebanon 24
عاجلٌ من الجنوب: قصف إسرائيليّ يطال مركزين للجيش.. هل من إصابات؟
10:32 | 2023-12-08
08/12/2023 10:32:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
04:00 | 2023-12-09
"ترغيب وترهيب".. عين باسيل على موقف "حزب الله" من التمديد لعون!
05:16 | 2023-12-09
المفتي عبدالله: زيارة الراعي إلى صور رسالة محبة وتضامن
05:00 | 2023-12-09
معركة سياسية هادئة.. والهدف منع "حزب الله" من التصعيد!
04:58 | 2023-12-09
كلاس: لنعيد للقصر بعض وهجه
04:49 | 2023-12-09
رئيس الكتائب اختتم زيارته الأميركية: تحركات حماس في لبنان تحد للدولة واللبنانيين
04:41 | 2023-12-09
استُهدف بقذيفة مدفعية إسرائيلية.. أضرار جسيمة في أحد المنازل في الخيام (صور)
فيديو
نانسي عجرم تُحرج عارضة أزياء ايرانية شهيرة.. تجاهلتها بطريقة قاسية شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نانسي عجرم تُحرج عارضة أزياء ايرانية شهيرة.. تجاهلتها بطريقة قاسية شاهدوا الفيديو
23:30 | 2023-12-06
09/12/2023 12:30:29
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من جوليا بطرس إلى المصوّر الصحفي معتز العزايزة
Lebanon 24
رسالة من جوليا بطرس إلى المصوّر الصحفي معتز العزايزة
19:16 | 2023-12-06
09/12/2023 12:30:29
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
03:41 | 2023-12-05
09/12/2023 12:30:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24