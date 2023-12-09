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لبنان

خلافات "تحت الهوا"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-12-2023 | 02:45
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وقع خلاف مؤخراً داخل وسيلة اعلامية، بين صحافيين من "الجيل القديم" والادارة، على خلفية توظيفها لمحرّرين من المتخرجين حديثاً، الذين تنقصهم الخبرة والمعرفة في العمل الاعلامي، واعطائهم رواتب مماثلة لا بل أكثر ممن سبقهم في العمل منذ عقود، الامر الذي خلق بلبلة وخلافات داخلية في المؤسسة الاعلامية.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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