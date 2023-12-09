Advertisement

لبنان

بالتفاصيل: شتاء لبنان سيكون الأقسى منذ 73 عاماً.. استعدوا للعواصف وللبرد القارس!

Lebanon 24
09-12-2023 | 02:02
A-
A+
Doc-P-1139226-638377093729594409.jpg
Doc-P-1139226-638377093729594409.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت صفحة "الأرصاد الجوية في لبنان" على "فيسبوك" إلى ان شتاء لبنان هذه السنة سيكون الأقسى منذ عام 1950 أي منذ 73 عاما سيتخلله عواصف ثلجية عديدة وقوية وموجات باردة وقارسة.

وأضافت ان شتاء هذه السنة سيكون واعدا لعدة أسباب وأهمها ارتفاع حرارة البحر الأبيض المتوسط بسبب الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة في فصل الصيف ما ينذر بكميات كبيرة جداً من الأمطار والثلوج.
Advertisement

وأشارت إلى ان نسبة الهطولات قد تكون أكثر من المعدل العام وسوف تحطم الأرقام القياسية في لبنان.

وتابعت الصفحة: "سنرى عواصف ثلجية قوية ومتتالية وعلى ارتفاعات متدنية."

وأشارت الصفحة إلى ان جبهة قطبية عنيفة وباردة جداً ستضرب لبنان في القسم الثالث من الشهر الحالي أي بين 20 و31 كانون الأول.


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:09 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:32 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2023-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-12-09
02:45 | 2023-12-09
02:33 | 2023-12-09
02:15 | 2023-12-09
02:13 | 2023-12-09
02:00 | 2023-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24