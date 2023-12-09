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لبنان
بالتفاصيل: شتاء لبنان سيكون الأقسى منذ 73 عاماً.. استعدوا للعواصف وللبرد القارس!
Lebanon 24
09-12-2023
|
02:02
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أشارت صفحة "الأرصاد الجوية في لبنان" على "فيسبوك" إلى ان شتاء لبنان هذه السنة سيكون الأقسى منذ عام 1950 أي منذ 73 عاما سيتخلله عواصف ثلجية عديدة وقوية وموجات باردة وقارسة.
وأضافت ان شتاء هذه السنة سيكون واعدا لعدة أسباب وأهمها ارتفاع حرارة البحر الأبيض المتوسط بسبب الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة في فصل الصيف ما ينذر بكميات كبيرة جداً من الأمطار والثلوج.
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وأشارت إلى ان نسبة الهطولات قد تكون أكثر من المعدل العام وسوف تحطم الأرقام القياسية في لبنان.
وتابعت الصفحة: "سنرى عواصف ثلجية قوية ومتتالية وعلى ارتفاعات متدنية."
وأشارت الصفحة إلى ان جبهة قطبية عنيفة وباردة جداً ستضرب لبنان في القسم الثالث من الشهر الحالي أي بين 20 و31 كانون الأول.
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