قصف صباحي عنيف على مناطق حدودية.. هكذا يبدو الوضع جنوباً



وتعرضت بلدة عيتا الشعب لغارة جوية عنيفة، وأشارت معلومات الوكالة الوطنية للاعلام عن وقوع اصابات.

Advertisement وكانت بلدة عيتا الشعب، قد تعرضت قرابة الثانية عشرة واربعين دقيقة من ليل الجمعة -السبت لغارتين نفذتهما مقاتلات حربية معادية .



وتزامن ذلك مع قصف مدفعي اسرائيلي تعرضت له ساحة بلدة مارون الراس، حيث قصفت دبابة ميركافا ، قرابة الحادية عشرة الا خمس ربع الى اطلاق 4 قذائف على اطراف مارون الراس واعقبتها بقذيفتين على محطي حديقة مارون وتزامن ذلك مع سقوط 7 قذائف هاون على أطراف مارون الراس مصدرها مواقع الجيش الاسرائيلي. تواصلت المواجهات العسكرية جنوبا بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي بوتيرة تصاعدية، مع قصف طال عمق القرى الحدودية.وتعرضت بلدة عيتا الشعب لغارة جوية عنيفة، وأشارت معلومات الوكالة الوطنية للاعلام عن وقوع اصابات.وكانت بلدة عيتا الشعب، قد تعرضت قرابة الثانية عشرة واربعين دقيقة من ليل الجمعة -السبت لغارتين نفذتهما مقاتلات حربية معادية .وتزامن ذلك مع قصف مدفعي اسرائيلي تعرضت له ساحة بلدة مارون الراس، حيث قصفت دبابة ميركافا ، قرابة الحادية عشرة الا خمس ربع الى اطلاق 4 قذائف على اطراف مارون الراس واعقبتها بقذيفتين على محطي حديقة مارون وتزامن ذلك مع سقوط 7 قذائف هاون على أطراف مارون الراس مصدرها مواقع الجيش الاسرائيلي.

وقصفت مدفعية الجيش الاسرائيلي الاطراف الجنوبية و الشرقية لبلدة بليدا.

وأعلن حزب الله في بيان ان عناصره استهدفوا عند الساعة 11:55من مساء ‌‏يوم الجمعة 8-12-2023 *موقع رامية* بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى اصابة ‏دشمته اصابة مباشرة وسقوط من بداخلها بين قتيل وجريح".

كما استهدفت عناصر الحزب عامود الارسال المثبتة عليه كاميرات المراقبة التابع للقوات الاسرائيلية في خراج بلدة الوزاني، ما استدعى رداً اسرائيلياً عبر قصف اطراف بلدة الوزاني.

في المقابل، يسود القطاع الشرقي من جنوب لبنان حال من الترقب والحذر الشديدين انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا امتدادا حتى أطراف السلامية حلتا كفرشوبا راشيا الفخار وكفرحمام إضافة إلى مزارع شبعا ومنحدرات جبل الشيخ وصولا حتى أجواء البقاع الغربي واقليم التفاح يخرقه احيانا تحليق متقطع للطيران الاستطلاعي نوع ام كا.